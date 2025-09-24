Вирус в горной Аджарии: скот массово болеет, власти молчат

24.09.2025 16:44





Уже второй месяц в горных районах Аджарии распространяется неизвестный вирус, поражающий крупный рогатый скот. Местные жители рассказывают, что лечение обходится дорого, а ветеринары сами не могут точно назвать происхождение болезни.



В некоторых селах скот уже погиб, в других – его лечат с огромным трудом. Средняя стоимость лечения одной коровы достигает 250 лари.



Симптомы: гниение копыт, сыпь, затруднение движения языка, отказ от еды и непригодность молока.



По словам ветеринаров, к «турецкому вирусу» добавился новый, пока неустановленный штамм.



Несмотря на масштабы, власти до сих пор не сделали никаких заявлений.



Местные жители подчеркивают: молоко от больных коров в пищу не используют, но государство не берет на себя ответственность за безопасность молочной продукции.



«Каждый своими силами пытается спасти скот, потому что никто не приходит на помощь», – говорит житель села Кедлеби в Хуло, Беглар Шантадзе.



Проблему усугубляют как быстрое распространение заболевания, так и рост цен на медикаменты, а также их дефицит.



Позиция местных властей и Национального агентства по продовольствию по-прежнему неизвестна.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





