Вирус в горной Аджарии: скот массово болеет, власти молчат
24.09.2025 16:44
Уже второй месяц в горных районах Аджарии распространяется неизвестный вирус, поражающий крупный рогатый скот. Местные жители рассказывают, что лечение обходится дорого, а ветеринары сами не могут точно назвать происхождение болезни.
В некоторых селах скот уже погиб, в других – его лечат с огромным трудом. Средняя стоимость лечения одной коровы достигает 250 лари.
Симптомы: гниение копыт, сыпь, затруднение движения языка, отказ от еды и непригодность молока.
По словам ветеринаров, к «турецкому вирусу» добавился новый, пока неустановленный штамм.
Несмотря на масштабы, власти до сих пор не сделали никаких заявлений.
Местные жители подчеркивают: молоко от больных коров в пищу не используют, но государство не берет на себя ответственность за безопасность молочной продукции.
«Каждый своими силами пытается спасти скот, потому что никто не приходит на помощь», – говорит житель села Кедлеби в Хуло, Беглар Шантадзе.
Проблему усугубляют как быстрое распространение заболевания, так и рост цен на медикаменты, а также их дефицит.
Позиция местных властей и Национального агентства по продовольствию по-прежнему неизвестна.
