Два человека погибли в результате ДТП в Тушети


24.09.2025   19:20


В результате аварии, произошедшей в Тушети, на подъездной дороге к селу Дартло, погибли два молодых мужчины.

По существующей информации, автомобиль высокой проходимости съехал с дороги и упал с высоты нескольких метров. Других пассажиров в машине не было.

По информации местных жителей, происшествие, предположительно, произошло ночью.

Как сообщили агентству «Интерпрессньюс» в МВД Грузии, по факту ведется следствие по статье 276-й Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей нарушение правил безопасности движения транспорта или его эксплуатации.


