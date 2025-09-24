Два человека погибли в результате ДТП в Тушети

24.09.2025 19:20





В результате аварии, произошедшей в Тушети, на подъездной дороге к селу Дартло, погибли два молодых мужчины.



По существующей информации, автомобиль высокой проходимости съехал с дороги и упал с высоты нескольких метров. Других пассажиров в машине не было.



По информации местных жителей, происшествие, предположительно, произошло ночью.



Как сообщили агентству «Интерпрессньюс» в МВД Грузии, по факту ведется следствие по статье 276-й Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей нарушение правил безопасности движения транспорта или его эксплуатации.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





