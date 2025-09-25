|
В Тбилиси построят две новые линии канатной дороги
25.09.2025 13:26
В Тбилиси построят две новые линии канатной дороги, — заявил мэр столицы Каха Каладзе на презентации Политики транспорта и городского развития Тбилиси.
Как сообщает мэрия, «будут построены две новые линии канатной дороги. Линия Сараджишвили — район Згвис убани, которая кратчайшим путём соединит новый парк со станцией метро «Сараджишвили». Эта канатная дорога будет обслуживать 22 тысячи пассажиров в день.
Новая канатная дорога Исани — Вазисубани соединит Вазисубани и Метрострой со станцией метро «Исани». Канатная дорога будет обслуживать 35 тысяч пассажиров в день.
Это нововведение улучшит экологическую обстановку города и упростит передвижение между районами», — говорится в информации мэрии.
В настоящее время в Тбилиси действуют три линии канатных дорог: «Черепашье озеро», «Парк Рике» и «Университет — Багеби».
