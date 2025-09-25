В Каспи мужчина поджёг свою жену и скрылся с места происшествия

25.09.2025





В Каспи мужчина поджёг свою жену и скрылся с места происшествия.



По информации издания Mtavari, инцидент произошёл сегодня утром.



«Мужчина облил свою молодую жену бензином и поджёг её, но соседи потушили огонь», — говорится в сообщении.



По данным источника, пострадавшую забрала скорая помощь и доставила в клинику.







