В Каспи мужчина поджёг свою жену и скрылся с места происшествия
25.09.2025 16:47
В Каспи мужчина поджёг свою жену и скрылся с места происшествия.
По информации издания Mtavari, инцидент произошёл сегодня утром.
«Мужчина облил свою молодую жену бензином и поджёг её, но соседи потушили огонь», — говорится в сообщении.
По данным источника, пострадавшую забрала скорая помощь и доставила в клинику.
