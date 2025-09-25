Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Каспи мужчина поджёг свою жену и скрылся с места происшествия


25.09.2025   16:47


В Каспи мужчина поджёг свою жену и скрылся с места происшествия.

По информации издания Mtavari, инцидент произошёл сегодня утром.

«Мужчина облил свою молодую жену бензином и поджёг её, но соседи потушили огонь», — говорится в сообщении.

По данным источника, пострадавшую забрала скорая помощь и доставила в клинику.


