В Тбилиси ограничат движение на некоторых улицах в связи с проведением марафона

26.09.2025 19:39





В связи с проведением Тбилисского марафона движение транспорта на некоторых улицах столицы будет ограничено с 23:00 27 сентября до 12:00 28 сентября.



Ограничения постепенно коснутся следующих улиц и проспектов: площадь Свободы, проспект Руставели, улица Михаила Джавахишвили, мост Галактиони, улица Коте Марджанишвили, проспект Агмашенебели, улица Баку, улица Цинамдзгвришвили, площадь и мост Саарбрюккен, улица Скудиери, правый берег реки Мтквари, улица Горгасали, территория вокруг мемориала 300 Арагвинцев, площадь Горгасали, мост Метехи и улица Коте Абхази.



С 23:00 27 сентября до 15:00 28 сентября будет ограничено движение транспорта на всей площади Первой Республики — от перекрестка проспекта Шота Руставели и площади Первой Республики до перекрестка площади Первой Республики и улицы Мераба Костава.







