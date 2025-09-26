Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Тбилиси ограничат движение на некоторых улицах в связи с проведением марафона


26.09.2025   19:39


В связи с проведением Тбилисского марафона движение транспорта на некоторых улицах столицы будет ограничено с 23:00 27 сентября до 12:00 28 сентября.

Ограничения постепенно коснутся следующих улиц и проспектов: площадь Свободы, проспект Руставели, улица Михаила Джавахишвили, мост Галактиони, улица Коте Марджанишвили, проспект Агмашенебели, улица Баку, улица Цинамдзгвришвили, площадь и мост Саарбрюккен, улица Скудиери, правый берег реки Мтквари, улица Горгасали, территория вокруг мемориала 300 Арагвинцев, площадь Горгасали, мост Метехи и улица Коте Абхази.

С 23:00 27 сентября до 15:00 28 сентября будет ограничено движение транспорта на всей площади Первой Республики — от перекрестка проспекта Шота Руставели и площади Первой Республики до перекрестка площади Первой Республики и улицы Мераба Костава.


