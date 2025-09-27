Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В результате разлива реки Кабали затоплены жилые дома и дорога Лагодехи-Кабали-Гурджаани


27.09.2025   16:27


Обильные осадки, и вызванные ими разливы рек привели к наводнениям в селах Лагодехского муниципалитета. Пострадала значительная часть муниципалитета: подтоплены жилые дома, приусадебные участки, овощные посевы и виноградники.

Сильнее всего от стихийного бедствия пострадало население сел Верхвисминдори, Узунтала и Ганджала.

Затоплены первые этажи жилых домов, дворы и приусадебные участки. Кроме того, в результате разлива река Кабали залила дорогу Лагодехи-Кабали-Гурджаани, что помешало движению транспорта. Движение по дороге до сих пор ограничено.

Всю ночь в зоне бедствия активно велись работы по ликвидации последствий.

На месте стихии мобилизованы пожарно-спасательные бригады и находятся представители местных властей.


