В результате разлива реки Кабали затоплены жилые дома и дорога Лагодехи-Кабали-Гурджаани

27.09.2025 16:27





Обильные осадки, и вызванные ими разливы рек привели к наводнениям в селах Лагодехского муниципалитета. Пострадала значительная часть муниципалитета: подтоплены жилые дома, приусадебные участки, овощные посевы и виноградники.



Сильнее всего от стихийного бедствия пострадало население сел Верхвисминдори, Узунтала и Ганджала.



Затоплены первые этажи жилых домов, дворы и приусадебные участки. Кроме того, в результате разлива река Кабали залила дорогу Лагодехи-Кабали-Гурджаани, что помешало движению транспорта. Движение по дороге до сих пор ограничено.



Всю ночь в зоне бедствия активно велись работы по ликвидации последствий.



На месте стихии мобилизованы пожарно-спасательные бригады и находятся представители местных властей.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





