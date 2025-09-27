|
Задержанному в гостинице Holiday Inn предъявлены обвинения в повреждении инвентаря и угрозах
27.09.2025 18:15
Прокуратура Грузии по факту повреждения инвентаря гостиницы Holiday Inn и угроз предъявила обвинение лицу с двойным гражданством Грузии и США.
Информацию распространяет прокуратура Грузии.
«Расследование, проведенное Министерством внутренних дел, установило, что обвиняемый заперся в номере гостиницы Holiday Inn и отказывался выходить, при этом угрожал убийством персоналу отеля и повредил инвентарь.
Правоохранители задержали обвиняемого на месте происшествия. Ему предъявлено обвинение по статьям 151 и 187 УК Грузии , предусматривающим в качестве наказания лишение свободы на срок до 5 лет.
Прокуратура в установленный законом срок обратится в суд с ходатайством о применении в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в информации.
