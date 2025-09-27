МВД Грузии получит право на закупку 45,4 тонны сладостей в течение следующих пяти месяцев

27.09.2025 19:27





МВД Грузии получит право на закупку 45,4 тонны сладостей в течение следующих пяти месяцев.

Из них 43,5 тонны – шоколад с начинкой (батончики), 1,1 тонны – постные конфетки с начинкой, 0,7 тонны – обычные конфетки с начинкой и 188 килограммов – карамельки [разные], сообщает batumelebi.



Закупка будет проводиться через консолидированный тендер, победитель которого будет поставлять сладости до 28 февраля 2026 года. Предполагаемая стоимость — 1,028 млн лари, окончательная цена уточнится после завершения тендера.



При этом МВД не будет обязано закупать указанное выше количество сладостей в полном объеме [однако мы не узнаем, сколько будет закуплено, поскольку министерство просто не обнародует эти данные, отмечает batumelebi].



Сколько шоколада и других сладостей закупило МВД за последнее время, информации нет по той причине, что МВД с 2019 года по настоящее время не публикует договоры, заключенные посредством упрощенных закупок и консолидированных тендеров.



Указанные договоры МВД должно загружать на портал закупок в поле – отчеты о ходе исполнения договора [CMR].



В прошлом году Batumelebi обратились в связи с этим в Агентство государственных закупок. Агентство 28 мая 2024 года письменно предоставило только общую информацию о том, что «в модуле договоров [CMR] из-за определенных технических сбоев на данном этапе с перебоями работает функционал доступа к отдельным договорам, заключенным некоторыми организациями-закупщиками, в связи с чем, в координации с соответствующими ведомствами, с момента идентификации сбоев проводятся необходимые технические работы, что требует длительного периода времени».



Этот «длительный период времени», как видно, продолжается с 2019 года по настоящее время.



В 2017 году МВД расторгло договор с компанией, победившей в тендере на закупку более 104 тонн шоколада и 125 килограммов карамельных конфет. В качестве причины МВД называло тот факт, что в определенной партии шоколада была обнаружена плесень, а показатель общего количества микробов в начинке шоколада был повышен; тогда МВД объявило этот тендер на сумму 1 миллион 58 тысяч 989 лари.



Если сравнить, получается, что в текущем году МВД планирует заплатить за сладости на 5 месяцев столько же, сколько платило семь лет назад за сладости на 10 месяцев, то есть расходы только на сладости как минимум удвоились [в 10 месяцев 2017-18 годов на 104,3 тонны сладостей было выделено 1,058 миллиона лари; а в 5 месяцев 2025-26 годов на 45,4 тонны сладостей выделено 1,028 миллиона лари].



Издание отмечает, что МВД с начала акций протеста против закона "об иноагентах" дополнительно закупало шоколадные батончики для полицейских и спецназовцев – без всякого тендера.



На этот раз консолидированный тендер на закупку сладостей [шоколад с начинкой, конфеты с начинкой и карамельные конфеты], предназначенных для силовых структур, Агентство государственных закупок объявило 24 сентября 2025 года. Предполагаемая стоимость закупки составляет 1 097 781.80₾.



Прием предложений в указанном тендере начнется 28 сентября 2025 года и завершится на следующий день – 29 сентября. Согласно условиям, поставка товара будет осуществляться поэтапно, в соответствии с требованиями организаций-закупщиков, в период с момента заключения договора до 28 февраля 2026 года.





