В Тбилиси за трефикинг задержали мужчину
27.09.2025 19:32
МВД Грузии арестовало 54-летнего мужчину по обвинению в торговле людьми: обвиняемый заставлял жертву работать грузчиком в магазине без оплаты, а потом — просить милостыню у в городе.
«Следствием установлено, что в целях получения материальной выгоды Н.Г. принудил И.Ш., 1981 года рождения, находившегося в материальном затруднении, и, применяя физическое и психологическое насилие, работать грузчиком в своём магазине фруктов и овощей, за что не платил ему никаких денег», — сообщили в полиции.
Также установлено, что после смены в магазине И.Ш. по приказу обвиняемого просил милостыню у водителей автомобилей, останавливающихся на светофоре на одной из улиц Тбилиси, а всю заработанную таким образом сумму получал Н.Г.
Неизвестно, кто в итоге донёс на злоумышленника в полицию —сам пострадавший, либо кто-то из его окружения. Известно лишь, что теперь обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
