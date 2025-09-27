Дом юстиции открылся в селе Толеби

126-й филиал Дома юстиции открылся в деревне Толеби муниципалитета Самтредия региона Имерети. Отныне клиенты смогут получать до 500 услуг в здании с современной архитектурой и в комфортной обстановке.



Дом юстиции в Толеби оснащен новейшей техникой и современным инвентарем; здание адаптировано для нужд людей с ограниченными возможностями здоровья.



В настоящее время в регионе Имерети действуют 27 Домов юстиции, а также три мобильных Дома юстиции, которые охватывают 15 деревень края.





