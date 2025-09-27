Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Дом юстиции открылся в селе Толеби


27.09.2025   19:34


126-й филиал Дома юстиции открылся в деревне Толеби муниципалитета Самтредия региона Имерети. Отныне клиенты смогут получать до 500 услуг в здании с современной архитектурой и в комфортной обстановке.

Дом юстиции в Толеби оснащен новейшей техникой и современным инвентарем; здание адаптировано для нужд людей с ограниченными возможностями здоровья.

В настоящее время в регионе Имерети действуют 27 Домов юстиции, а также три мобильных Дома юстиции, которые охватывают 15 деревень края.


