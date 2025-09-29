Национальное агентство окружающей среды предупреждает население об ожидаемой погоде в Грузии в ближайшие дни

Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
29.09.2025   13:57


Национальное агентство по окружающей среде предупреждает население о предстоящей погоде в Грузии в ближайшие дни.

По прогнозу синоптиков, 30 сентября в Западной Грузии, а с второй половины дня 30 сентября до первой половины дня 2 октября в Восточной Грузии ожидаются дожди, местами сильные, возможны грозы, град и усиление ветра.

«Ожидаемые осадки могут привести к значительному повышению уровня воды в реках Грузии, к паводкам на малых реках, а в холмистых и горных районах — к активизации оползнево-селевых процессов (уровень опасности средний)», — говорится в информации Национального агентства окружающей среды.


