Национальное агентство окружающей среды предупреждает население об ожидаемой погоде в Грузии в ближайшие дни

29.09.2025 13:57





Национальное агентство по окружающей среде предупреждает население о предстоящей погоде в Грузии в ближайшие дни.



По прогнозу синоптиков, 30 сентября в Западной Грузии, а с второй половины дня 30 сентября до первой половины дня 2 октября в Восточной Грузии ожидаются дожди, местами сильные, возможны грозы, град и усиление ветра.



«Ожидаемые осадки могут привести к значительному повышению уровня воды в реках Грузии, к паводкам на малых реках, а в холмистых и горных районах — к активизации оползнево-селевых процессов (уровень опасности средний)», — говорится в информации Национального агентства окружающей среды.





