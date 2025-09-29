Новый детсад в Батуми построили под линиями электропередач — родители требуют ответа о безопасности детей

В Батуми, на Аэропортовском шоссе №82, открылся новый детский сад, однако радость родителей быстро сменилась тревогой: прямо рядом с садиком проходят высоковольтные линии электропередач.



По словам родителей воспитанников, они обратились в Объединение детсадов Батуми с просьбой объяснить, безопасно ли нахождение детей в этом здании, но ответа до сих пор не получили.



«Было странно, что сад открыли »тихо», без фотографий и постов мэрии, как обычно. Это нас насторожило», – говорит мать одного из воспитанников.



Официально сад открылся 15 сентября. Он окружён бетонным забором, однако трансмиссионная опора оказалась фактически внутри ограждения. Родители отмечают, что дети из закрытого на ремонт сада №6 временно переведены сюда, что лишь увеличивает беспокойство.



Проверка показала, что через сад проходят линии напряжением 110 кВ. Согласно действующим стандартам в Грузии, защитная зона таких линий составляет 20 метров в каждую сторону, то есть в радиусе 40 метров не должно быть жилых или образовательных зданий. Однако часть строения сада №38 попала именно в эту зону.



Компания Energo-Pro Georgia в ответ на запрос подтвердила: минимальное допустимое расстояние от здания до линии должно составлять 20 метров, в отдельных случаях допускается 15 метров. Измерения на месте показали, что до ближайшей опоры всего 15 метров.



Вопрос безопасности остаётся открытым, так как здание возведено не только рядом с высоковольтными линиями, но и у русла реки Меджиницхали, которая фактически выполняет функцию открытого дренажного канала для города.



На строительство детсада мэрия потратила 4,5 млн лари. Контракт был заключён по электронному тендеру в августе 2023 года, победитель выполнил проект по заранее подготовленному архитектурному плану.



Почему в мэрии проигнорировали очевидные риски при выборе участка и почему до сих пор нет официального заключения о безопасности детей — остаётся без ответа.





