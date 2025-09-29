Заболеваемость животных бешенством в Грузии снизилась на 96 % по сравнению с 2013 годом

Такие данные приводит Национальное агентство продовольствия. Ведомство сообщает, что проводит бесплатную вакцинацию кошек и собак по всей Грузии.



Бесплатные прививки от бешенства в Тбилиси животным ставит Тбилисское агентство по мониторингу. Следить за объявлениями места и времени вакцинации можно в его фейсбуке.



Контекст. Один из последних случаев бешенства обсуждали в начале сентября. В селе Наджахаво, в 260 километрах от Тбилиси, двухмесячный щенок укусил человека. Позже у собаки подтвердилось бешенство.



Тогда Национальное агентство продовольствия сообщило, что всего с начала 2025 года в Грузии зафиксировали пять случаев бешенства.





