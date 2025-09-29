Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Заболеваемость животных бешенством в Грузии снизилась на 96 % по сравнению с 2013 годом


29.09.2025   21:14


Такие данные приводит Национальное агентство продовольствия. Ведомство сообщает, что проводит бесплатную вакцинацию кошек и собак по всей Грузии.

Бесплатные прививки от бешенства в Тбилиси животным ставит Тбилисское агентство по мониторингу. Следить за объявлениями места и времени вакцинации можно в его фейсбуке.

Контекст. Один из последних случаев бешенства обсуждали в начале сентября. В селе Наджахаво, в 260 километрах от Тбилиси, двухмесячный щенок укусил человека. Позже у собаки подтвердилось бешенство.

Тогда Национальное агентство продовольствия сообщило, что всего с начала 2025 года в Грузии зафиксировали пять случаев бешенства.


