|
|
|
Заболеваемость животных бешенством в Грузии снизилась на 96 % по сравнению с 2013 годом
29.09.2025 21:14
Заболеваемость животных бешенством в Грузии снизилась на 96 % по сравнению с 2013 годом
Такие данные приводит Национальное агентство продовольствия. Ведомство сообщает, что проводит бесплатную вакцинацию кошек и собак по всей Грузии.
Бесплатные прививки от бешенства в Тбилиси животным ставит Тбилисское агентство по мониторингу. Следить за объявлениями места и времени вакцинации можно в его фейсбуке.
Контекст. Один из последних случаев бешенства обсуждали в начале сентября. В селе Наджахаво, в 260 километрах от Тбилиси, двухмесячный щенок укусил человека. Позже у собаки подтвердилось бешенство.
Тогда Национальное агентство продовольствия сообщило, что всего с начала 2025 года в Грузии зафиксировали пять случаев бешенства.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна