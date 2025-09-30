В Зугдиди строят 7 многоэтажных домов для вынужденных переселенцев

30.09.2025 12:01





В Зугдиди возводят масштабный жилой комплекс для переселённых семей. Новые квартиры получат более 1700 семей вынужденных переселенцев. Ход строительства посетил министр по делам беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Михаил Сарджвеладзе вместе с представителями местных и парламентских властей.



По словам министра, строительство современных жилых корпусов — это не просто инфраструктурный проект, а обязанность государства и важный шаг к созданию достойных условий для жизни переселённых семей. Подобные инициативы, отметил он, реально меняют будущее тысяч семей.



Проект реализует компания «Anagi», бюджет строительства превышает 191 млн лари.



Новое жильё для переселенцев строится сразу в четырёх городах Грузии. Только в этом месяце в Кутаиси более 850 семей уже получили новые полностью отремонтированные квартиры в современном жилом комплексе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





