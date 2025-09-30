|
В здании Верховного суда объявлена эвакуация
30.09.2025 17:03
В здании Верховного суда объявлена эвакуация. Причина — сообщение о возможном наличии бомбы в здании.
Это уже второй случай объявления эвакуации в Верховном суде по аналогичной причине за последние 5 дней.
Аналогичное сообщение было получено 25 сентября.
Это подтвердили в СГБ Грузии. На месте происшествия находятся сотрудники Антитеррористического отдела — они действуют в соответствии с протоколом.
Напомним, по той же причине 24 сентября эвакуация была объявлена в Тбилисском городском суде.
