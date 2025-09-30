В здании Верховного суда объявлена эвакуация

В здании Верховного суда объявлена эвакуация. Причина — сообщение о возможном наличии бомбы в здании.



Это уже второй случай объявления эвакуации в Верховном суде по аналогичной причине за последние 5 дней.



Аналогичное сообщение было получено 25 сентября.



Это подтвердили в СГБ Грузии. На месте происшествия находятся сотрудники Антитеррористического отдела — они действуют в соответствии с протоколом.



Напомним, по той же причине 24 сентября эвакуация была объявлена в Тбилисском городском суде.





