В здании Верховного суда объявлена эвакуация


30.09.2025   17:03


В здании Верховного суда объявлена эвакуация. Причина — сообщение о возможном наличии бомбы в здании.

Это уже второй случай объявления эвакуации в Верховном суде по аналогичной причине за последние 5 дней.

Аналогичное сообщение было получено 25 сентября.

Это подтвердили в СГБ Грузии. На месте происшествия находятся сотрудники Антитеррористического отдела — они действуют в соответствии с протоколом.

Напомним, по той же причине 24 сентября эвакуация была объявлена в Тбилисском городском суде.


