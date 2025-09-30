Тбилисская телевышка подсвечена розовым цветом

Тбилисская телевышка подсвечена розовым цветом в рамках Международного месяца осведомлённости о раке молочной железы.



«В знак солидарности с профилактикой рака молочной железы и этой проблемы важно, что в последние годы наша столица также присоединилась к этой всемирной акции, и Тбилисская телевышка подсвечивается в соответствующие цвета. В рамках акции «Розовый октябрь» также проводятся различные мероприятия, направленные на повышение осведомлённости о скрининге рака. Это ещё один способ напомнить гражданам о важности своевременного лечения для предотвращения запущенных форм заболевания и летальных исходов», — отметила Этер Кигурадзе, директор Национального скринингового центра.



Тбилисская телевышка была подсвечена в цвет осведомлённости о раке молочной железы по инициативе Национального скринингового центра и при поддержке ООО «Тбилсервис Групп».



Стоит отметить, что женщины в возрасте от 40 до 70 лет могут пройти бесплатное обследование на рак молочной железы, которое финансируется государством.



Чтобы записаться на исследование, свяжитесь с Национальным скрининговым центром по телефону: 2 20 35 35. Адреса центра: Сабуртало, ул. М. Алексидзе, д. 1; Дидубе, ул. Ак, Церетели, д. 69; Варкетили, ул. Калоубани, д. 12; Глдани, IV микрорайон, д. 113 А.





