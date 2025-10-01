Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Зестафони пятеро человек отравились грибами


01.10.2025   19:31


С интоксикацией в клинику были доставлены четыре члена одной семьи и их сосед.

По данным врачей, состояние троих взрослых остается стабильным, но они всё ещё находятся под наблюдением медиков. Дети уже выписаны из клиники.

«Через полчаса после еды мне стало очень плохо, я шаталась и ударялась о стены. Успела вызвать скорую, но в больницу меня уже привезли без сознания. Моё состояние было особенно тяжелым, а у детей — средней степени тяжести. Хочу поблагодарить клинику Феро Мед: нас буквально спасли от смерти», — рассказала пострадавшая Нино Табатадзе.


