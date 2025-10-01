В Зестафони пятеро человек отравились грибами

С интоксикацией в клинику были доставлены четыре члена одной семьи и их сосед.



По данным врачей, состояние троих взрослых остается стабильным, но они всё ещё находятся под наблюдением медиков. Дети уже выписаны из клиники.



«Через полчаса после еды мне стало очень плохо, я шаталась и ударялась о стены. Успела вызвать скорую, но в больницу меня уже привезли без сознания. Моё состояние было особенно тяжелым, а у детей — средней степени тяжести. Хочу поблагодарить клинику Феро Мед: нас буквально спасли от смерти», — рассказала пострадавшая Нино Табатадзе.





