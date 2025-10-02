В Грузии скончалась женщина, которую бывший муж пытался убить с особой жестокостью

02.10.2025 16:03





Трагедия произошла 25 сентября в Каспском районе. Зураб Бурдули напал на свою бывшую супругу, 34-летнюю Татию Ломинадзе, облил её бензином, кислотой и нанёс тяжёлые ранения.



Мужчина признал вину. Ему предъявили обвинение по статьям УК Грузии о покушении на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах — по мотиву нетерпимости к равенству женщин и мужчин, с особой жестокостью, в отношении члена семьи. Санкция предусматривает до 20 лет лишения свободы.



После смерти женщины обвинение Зурабу Бурдули будет утяжелено.





