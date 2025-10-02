Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Грузии скончалась женщина, которую бывший муж пытался убить с особой жестокостью


02.10.2025   16:03


Трагедия произошла 25 сентября в Каспском районе. Зураб Бурдули напал на свою бывшую супругу, 34-летнюю Татию Ломинадзе, облил её бензином, кислотой и нанёс тяжёлые ранения.

Мужчина признал вину. Ему предъявили обвинение по статьям УК Грузии о покушении на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах — по мотиву нетерпимости к равенству женщин и мужчин, с особой жестокостью, в отношении члена семьи. Санкция предусматривает до 20 лет лишения свободы.

После смерти женщины обвинение Зурабу Бурдули будет утяжелено.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна