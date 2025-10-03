Сотрудники департамента миграции задержали 14 иностранцев

03.10.2025 11:13





В рамках борьбы с незаконной миграцией сотрудники департамента миграции Министерства внутренних дел провели специальное мероприятие по иммиграционному контролю, сообщает МВД Грузии.



На основании полученной информации сотрудники департамента проверили конкретные места с целью выявления иностранных граждан, находящихся в стране без юридической оснований, в ходе чего были задержаны14 лиц — в том числе граждан Индии, Бангладеш, Пакистана и Туркменистана.



В настоящее время задержанные переведены в центр временного размещения департамента миграции. Начаты соответствующие процедуры по их выдворению из страны.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





