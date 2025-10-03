Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Сотрудники департамента миграции задержали 14 иностранцев


03.10.2025   11:13


В рамках борьбы с незаконной миграцией сотрудники департамента миграции Министерства внутренних дел провели специальное мероприятие по иммиграционному контролю, сообщает МВД Грузии.

На основании полученной информации сотрудники департамента проверили конкретные места с целью выявления иностранных граждан, находящихся в стране без юридической оснований, в ходе чего были задержаны14 лиц — в том числе граждан Индии, Бангладеш, Пакистана и Туркменистана.

В настоящее время задержанные переведены в центр временного размещения департамента миграции. Начаты соответствующие процедуры по их выдворению из страны.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна