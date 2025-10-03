|
В Грузию не пустили итальянского журналиста
03.10.2025 17:02
В Грузию не пустили итальянского журналиста — он въезжал в Грузию из Армении. Об этом Джакомо Феррара рассказал в соцсети. На границе ему сообщили, что предстоит заплатить штраф в размере 5 000 лари (чуть больше 1 800$), иначе в Грузию он не попадет.
Paper Kartuli отмечает, что эта информация стала для него неожиданностью. Феррара утверждает, что его оштрафовали за участие в акции протеста в Тбилиси 31 марта. По его словам, аргумент о том, что он не участвовал в акции, а только освещал ее, не сработал.
«За исключением пары туристических поездок, я всегда ездил в Грузию исключительно в качестве журналиста… Я не активист и не протестующий. Моя работа — наблюдать, документировать и сообщать о событиях — ничего больше», — написал журналист, добавив, что в этот раз ехал в Грузию освещать муниципальные выборы 4 октября.
Итальянец отказался платить штраф и потребовал назад свой паспорт, который ему вернули через 2 часа. Журналист сообщил о случившемся в посольство Италии в Грузии и Международную федерацию журналистов.
Источник:
