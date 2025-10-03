Суд Финляндии закрыл дело против граждан Грузии, обвинявшихся в диверсии в Балтийском море

Окружной суд Хельсинки прекратил дело против капитана танкера Eagle S Давида Вадачкория и его помощника Роберта Егизаряна – граждан Грузии, которых вместе с индийским членом экипажа обвиняли в умышленном повреждении подводных кабелей в Финском заливе. Об этом сообщает Yle.



Инцидент произошел 25 декабря 2024 года, когда танкер, шедший из России под флагом Островов Кука, протащил якорь по дну на протяжении около 90 километров. В результате повреждены оказались пять кабелей, включая энергетический EstLink 2 и четыре телекоммуникационных, соединяющих Финляндию и Эстонию.



Финская прокуратура утверждала, что действия экипажа были умышленными и носили характер диверсии, указывая на возможную связь судна с «теневым флотом» России. Грузинским морякам грозило не менее 2,5 лет тюрьмы.



Однако капитан Вадачкория настаивал, что произошедшее было несчастным случаем: экипаж не заметил, что якорь волочится по дну, а снижение скорости воспринял как неисправность двигателя.



Суд принял доводы защиты о том, что действия обвиняемых произошли в исключительной экономической зоне Финляндии, а не в ее территориальных водах. В итоге суд постановил, что рассматривать дело должны либо государства гражданства моряков, либо государство флага судна.



Финские власти обязали компенсировать расходы на защиту подсудимых. Запрет на выезд из страны, действовавший в отношении Вадачкория и Егизаряна, сняли 12 сентября 2025 года, после завершения разбирательств.



Танкер Eagle S, арестованный в январе, уже в марте покинул Финляндию.



