В Тбилиси найдены мертвыми три человека: родители и ребенок


04.10.2025   16:01


По существующей информации, в Тбилиси, на улице Навтлугской, были найдены мертвыми три человека. По информации местных жителей, они являются членами одной семьи – родители и ребенок.

По распространенной информации, причина смерти – падение с высокого этажа жилого корпуса, в котором они проживали.

Как сообщили агентству "Интерпрессньюс" в МВД Грузии, на данном этапе рассматривается версия суицида, однако следствие ведется и по другим версиям.


