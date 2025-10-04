В Тбилиси найдены мертвыми три человека: родители и ребенок

04.10.2025 16:01





По существующей информации, в Тбилиси, на улице Навтлугской, были найдены мертвыми три человека. По информации местных жителей, они являются членами одной семьи – родители и ребенок.



По распространенной информации, причина смерти – падение с высокого этажа жилого корпуса, в котором они проживали.



Как сообщили агентству "Интерпрессньюс" в МВД Грузии, на данном этапе рассматривается версия суицида, однако следствие ведется и по другим версиям.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





