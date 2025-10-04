Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Рустави построят стадион IV категории УЕФА


04.10.2025   19:01


Проект предусматривает демонтаж изношенного стадиона у Центрального парка и строительство на его месте современного спорткомплекса.

Новый стадион будет рассчитан на 8000 зрителей и, помимо основного стадиона, включать в себя всю инфраструктуру — запасное поле, душевые, раздевалки, пресс-зоны, парковки, освещение и др.

Цель проекта — улучшить спортивную инфраструктуру муниципалитета Рустави и привести её в полное соответствие с современными техническими требованиями международного стандарта.

После завершения строительства стадион сможет принимать как матчи Лиги чемпионов, так и другие международные и местные турниры, включая детско-юношеские и массовые спортивные мероприятия.


