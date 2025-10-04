|
В Рустави построят стадион IV категории УЕФА
04.10.2025 19:01
Проект предусматривает демонтаж изношенного стадиона у Центрального парка и строительство на его месте современного спорткомплекса.
Новый стадион будет рассчитан на 8000 зрителей и, помимо основного стадиона, включать в себя всю инфраструктуру — запасное поле, душевые, раздевалки, пресс-зоны, парковки, освещение и др.
Цель проекта — улучшить спортивную инфраструктуру муниципалитета Рустави и привести её в полное соответствие с современными техническими требованиями международного стандарта.
После завершения строительства стадион сможет принимать как матчи Лиги чемпионов, так и другие международные и местные турниры, включая детско-юношеские и массовые спортивные мероприятия.
