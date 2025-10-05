|
Движение поездов на первой линии Тбилисского метро затруднено
05.10.2025 11:26
На первой линии Тбилисского метро движение поездов затруднено.
Как сообщили Первому каналу Грузии в Транспортной компании, с 8:00 утра из-за неполадок поезда курсируют между станциями «Варкетили» и «Гурамишвили» — в обоих направлениях.
По информации пресс-службы компании, станции метро «Театр Ахметели» и «Сараджишвили» в настоящее время закрыты и не обслуживают пассажиров.
