Движение поездов на первой линии Тбилисского метро затруднено


05.10.2025   11:26


На первой линии Тбилисского метро движение поездов затруднено.

Как сообщили Первому каналу Грузии в Транспортной компании, с 8:00 утра из-за неполадок поезда курсируют между станциями «Варкетили» и «Гурамишвили» — в обоих направлениях.

По информации пресс-службы компании, станции метро «Театр Ахметели» и «Сараджишвили» в настоящее время закрыты и не обслуживают пассажиров.


