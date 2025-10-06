Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Каспском районе 12-летний ребёнок ранил сверстника


06.10.2025   21:01


Местное издание Mozaika сообщает, что происшествие произошло в селе Ферма, Каспский муниципалитет. По данным журналистов, школьник нанёс своему однокласснику ранение острым предметом в области руки.

Издание утверждает, что администрация школы попыталась скрыть факт нападения, а полиция не была уведомлена ни школой, ни семьёй пострадавшего.

«О происшествии полиция узнала только после того, как СМИ заинтересовались инцидентом. После публикации материалы дела были переданы следствию, а семья пострадавшего ребёнка доставлена для допроса», — сообщает Mozaika.

Министерство внутренних дел Грузии уточняет детали произошедшего.


