В Каспском районе 12-летний ребёнок ранил сверстника

06.10.2025 21:01





Местное издание Mozaika сообщает, что происшествие произошло в селе Ферма, Каспский муниципалитет. По данным журналистов, школьник нанёс своему однокласснику ранение острым предметом в области руки.



Издание утверждает, что администрация школы попыталась скрыть факт нападения, а полиция не была уведомлена ни школой, ни семьёй пострадавшего.



«О происшествии полиция узнала только после того, как СМИ заинтересовались инцидентом. После публикации материалы дела были переданы следствию, а семья пострадавшего ребёнка доставлена для допроса», — сообщает Mozaika.



Министерство внутренних дел Грузии уточняет детали произошедшего.





