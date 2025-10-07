|
|
|
С начала года в Грузии выявлено 107 случаев незаконной добычи песка и гравия
07.10.2025 15:28
Сотрудники Департамента экологического надзора Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии с 1 января по 30 сентября 2025 года выявили 107 случаев незаконной добычи песка и гравия, из которых 30 содержат признаки уголовного преступления. Об этом сообщает департамент.
«В результате правонарушений нанесённый окружающей среде ущерб превысил 2 миллиона лари.
Что касается статистики за сентябрь текущего года, сотрудниками департамента выявлено 11 случаев незаконной добычи песка и гравия, из которых 1 случай содержит признаки уголовного преступления. Материалы направлены в соответствующие ведомства для дальнейшего реагирования.
Профилактика, предотвращение и выявление фактов незаконного пользования природными ресурсами являются приоритетом для Департамента экологического надзора.
Для обеспечения эффективного государственного экологического контроля экипажи департамента проводят круглосуточное патрулирование по всей стране и оперативно реагируют на каждое сообщение, поступающее на горячую линию министерства (153)», — говорится в заявлении Департамента экологического надзора.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна