С начала года в Грузии выявлено 107 случаев незаконной добычи песка и гравия

07.10.2025 15:28





Сотрудники Департамента экологического надзора Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии с 1 января по 30 сентября 2025 года выявили 107 случаев незаконной добычи песка и гравия, из которых 30 содержат признаки уголовного преступления. Об этом сообщает департамент.



«В результате правонарушений нанесённый окружающей среде ущерб превысил 2 миллиона лари.



Что касается статистики за сентябрь текущего года, сотрудниками департамента выявлено 11 случаев незаконной добычи песка и гравия, из которых 1 случай содержит признаки уголовного преступления. Материалы направлены в соответствующие ведомства для дальнейшего реагирования.



Профилактика, предотвращение и выявление фактов незаконного пользования природными ресурсами являются приоритетом для Департамента экологического надзора.



Для обеспечения эффективного государственного экологического контроля экипажи департамента проводят круглосуточное патрулирование по всей стране и оперативно реагируют на каждое сообщение, поступающее на горячую линию министерства (153)», — говорится в заявлении Департамента экологического надзора.





