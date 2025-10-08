Бывший директор Глданского пенитенциарного учреждения Давид Гогоберишвили найден мертвым

08.10.2025





По существующей информации, Гогоберишвили был найден мертвым в гараже, на его теле отмечается огнестрельная рана.



По заявлению МВД Грузии, следствие ведется по статье 115-й Уголовного кодекса Грузии – доведение до самоубийства.



Напомним, что Давид Гогоберишвили и его заместитель подали в отставку несколько месяцев назад. Указанный факт связывали с противостоянием в отношении бывшего руководителя «Фонда соинвестирования», подсудимого Георгия Бачиашвили, имевшим место в учреждении.





