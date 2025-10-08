|
В прошлом году наблюдалось увеличение воздушного трафика над Грузией
08.10.2025 10:52
Согласно данным "Сакаэронавигации", количество пролетов в воздушном пространстве страны достигло 234,3 тысячи, что на 30% превышает показатели 2022 года.
В среднем, ежедневно над Грузией совершалось 642 пролета.
Финансовый отчет "Сакаэронавигации" демонстрирует операционную прибыль в размере 171,6 млн лари (63,3 млн долларов США). Из этой суммы 70% приходится на доходы от транзитных рейсов, а оставшиеся 30% – на услуги посадки и взлета.
