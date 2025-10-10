В Тбилиси, у парка Вере ранены два человека

По сводкам МВД Грузии, в результате проведенных оперативных мероприятий и следственных действий, по обвинению в попытке предумышленного убийства, сотрудники Главного управления района Дзвели Тбилиси Тбилисского департамента полиции задержали по горячим следам гражданина А. Г. 2004 года рождения.



По информации ведомства, в виде наказания за указанное преступление предусмотрено до 15 лет лишения свободы.



«Следствием было установлено, что во время ссоры у парка Вере в Тбилиси обвиняемый нанес ножевые ранения в области шеи и груди гражданину Г. В. 2004 года рождения и гражданину С. В. 2006 года рождения, после чего скрылся с места преступления. Потерпевшие доставлены в клинику, где им была оказана соответствующая медицинская помощь. Следствие ведется по статье 19-108-й УК Грузии»,- говорится в заявлении.





