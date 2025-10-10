Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Тбилиси, у парка Вере ранены два человека


10.10.2025   13:24


По сводкам МВД Грузии, в результате проведенных оперативных мероприятий и следственных действий, по обвинению в попытке предумышленного убийства, сотрудники Главного управления района Дзвели Тбилиси Тбилисского департамента полиции задержали по горячим следам гражданина А. Г. 2004 года рождения.

По информации ведомства, в виде наказания за указанное преступление предусмотрено до 15 лет лишения свободы.

«Следствием было установлено, что во время ссоры у парка Вере в Тбилиси обвиняемый нанес ножевые ранения в области шеи и груди гражданину Г. В. 2004 года рождения и гражданину С. В. 2006 года рождения, после чего скрылся с места преступления. Потерпевшие доставлены в клинику, где им была оказана соответствующая медицинская помощь. Следствие ведется по статье 19-108-й УК Грузии»,- говорится в заявлении.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна