В Тбилиси появится новый онкологический центр

12.10.2025 20:35





Больница будет построена на территории Дигомского филиала «Клиники Тодуа» и будет оснащена по современным стандартам. Открытие запланировано на 2027 год.



Ожидается, что восьмиэтажный онкологический центр предоставит пациентам возможность получить полный спектр медицинских услуг в одном помещении, включая:



▪️ Лучевую терапию;

▪️ Диагностическую/терапевтическую ядерную медицину;

▪️ Медикаментозную терапию;

▪️ Диагностическое/терапевтическое наблюдение онкобольных.



Для нового Тбилисского онкологического центра уже закуплены ускорители излучения последнего поколения американской компании Varian.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





