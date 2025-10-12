Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Тбилиси появится новый онкологический центр


12.10.2025   20:35


Больница будет построена на территории Дигомского филиала «Клиники Тодуа» и будет оснащена по современным стандартам. Открытие запланировано на 2027 год.

Ожидается, что восьмиэтажный онкологический центр предоставит пациентам возможность получить полный спектр медицинских услуг в одном помещении, включая:

▪️ Лучевую терапию;
▪️ Диагностическую/терапевтическую ядерную медицину;
▪️ Медикаментозную терапию;
▪️ Диагностическое/терапевтическое наблюдение онкобольных.

Для нового Тбилисского онкологического центра уже закуплены ускорители излучения последнего поколения американской компании Varian.


