|
|
|
В Тбилиси появится новый онкологический центр
12.10.2025 20:35
Больница будет построена на территории Дигомского филиала «Клиники Тодуа» и будет оснащена по современным стандартам. Открытие запланировано на 2027 год.
Ожидается, что восьмиэтажный онкологический центр предоставит пациентам возможность получить полный спектр медицинских услуг в одном помещении, включая:
▪️ Лучевую терапию;
▪️ Диагностическую/терапевтическую ядерную медицину;
▪️ Медикаментозную терапию;
▪️ Диагностическое/терапевтическое наблюдение онкобольных.
Для нового Тбилисского онкологического центра уже закуплены ускорители излучения последнего поколения американской компании Varian.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна