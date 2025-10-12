В Батуми задержаны двое мужчин по обвинению в мошенничестве

12.10.2025 20:37





По информации Министерства внутренних дел, сотрудники Батумского городского управления Департамента полиции Аджарии задержали двух ранее судимых граждан — Г.З. (1988 г.р.) и Б.Х. (2000 г.р.) — по обвинению в мошенничестве.



Согласно следствию, Г.З. обманным путём завладел двумя автомобилями, принадлежащими гражданину Э.Дж. (1986 г.р.), пообещав оплатить их стоимость частями, однако не выполнил договорённость.

В результате его действий потерпевшему причинён имущественный ущерб в размере 30 167 лари.

Кроме того, установлено, что Г.З. мошенническим путём получил денежные средства ещё одного гражданина.



Второй задержанный, Б.Х., по данным следствия, завладел мясной продукцией предприятия на сумму около 50 000 лари.



Расследование ведётся по статье 180 Уголовного кодекса Грузии — мошенничество, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





