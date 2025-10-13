Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Из-за снега и гололеда временно ограничивается движение на участке Пшавели-Абано-Омало


13.10.2025   10:51


Из-за снега и гололеда временно ограничивается движение всех видов автотранспорта на участке 22км-72км автомобильной дороги Пшавели-Абано-Омало.

Что касается участка дороги 1км-21км, движение автотранспорта на данном участке осуществляется свободно.

Департамент пишет, что соответствующее решение было принято исходя из мер безопасности, и водителям рекомендуется проявлять максимальную осторожность при передвижении.


