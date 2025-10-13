Из-за снега и гололеда временно ограничивается движение на участке Пшавели-Абано-Омало

13.10.2025 10:51





Из-за снега и гололеда временно ограничивается движение всех видов автотранспорта на участке 22км-72км автомобильной дороги Пшавели-Абано-Омало.



Что касается участка дороги 1км-21км, движение автотранспорта на данном участке осуществляется свободно.



Департамент пишет, что соответствующее решение было принято исходя из мер безопасности, и водителям рекомендуется проявлять максимальную осторожность при передвижении.







