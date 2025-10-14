Национальное агентство продовольствия Грузии закупает вакцины от ящура

Национальное агентство продовольствия Грузии закупает вакцины от ящура на сумму 950 000 лари по упрощённой процедуре



Согласно опубликованному соглашению о упрощённой госзакупке, агентство приобретает моновалентные вакцины против ящура (SAT-1 серотип).



В обосновании необходимости закупки указано, что в 2025 году в Турции зафиксированы вспышки инфекции нового серотипа SAT-1, а риск распространения ящура в Грузии оценивается как высокий.



«Поскольку с весны текущего года в регионе, в частности в Турецкой Республике, наблюдаются вспышки ящура, вызванные новым, экзотическим серотипом SAT-1, существует множество механизмов передачи возбудителя — на большие расстояния воздушным путём, а также из-за кочевой системы животноводства в стране.

Существует реальная угроза проникновения болезни в Грузию, что может привести к серьёзным экономическим потерям, осложнить эпизоотическую ситуацию и нанести ущерб фермерам из-за резкого снижения производства животноводческой продукции.



Кроме того, страна, как один из экспортёров крупного и мелкого рогатого скота, может лишиться права экспортировать живых животных и продукты животного происхождения в страны-партнёры», — говорится в сообщении агентства.



Для вакцинации животных в 2025 году (вторая половина) и первой половине 2026 года требуется 1 500 000 доз вакцины.

Из-за высокой угрозы заражения необходимо в кратчайшие сроки закупить первую партию из 500 000 доз SAT-1 и начать вакцинацию, которая должна завершиться до 15 февраля 2026 года.



Ящур — это вирусное, острое и высококонтагиозное заболевание, быстро распространяющееся среди животных.

Им заражаются все виды парнокопытных — крупный и мелкий рогатый скот, свиньи, овцы, козы, олени, верблюды и другие.



Заболеваемость может достигать 100%, смертность среди молодняка — до 20%.

Человек ящуром не заражается.





