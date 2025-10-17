Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Поти задержали трех человек за поддельные справки о прохождении техосмотра


17.10.2025   11:23


Трех человек задержали в городе Поти по обвинению в коммерческом подкупе и изготовлении поддельных документов. Об этом сообщает Следственная служба Минфина Грузии.

По данным ведомства, задержанные работали в центре технического инспектирования и отвечали за проверку автомобилей. Они выдавали сертификаты о прохождении техосмотра неисправным автомобилям, получая от владельцев деньги сверх установленной платы за услугу.

Следствие установило, что в этом техцентре систематически практиковалась незаконная выдача поддельных сертификатов о прохождении ТО. В рамках расследования проводятся дополнительные следственные действия.

Дело возбуждено по статьям 221 и 362 УК Грузии, которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от двух до четырех лет.


