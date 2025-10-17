|
В Поти задержали трех человек за поддельные справки о прохождении техосмотра
17.10.2025 11:23
Трех человек задержали в городе Поти по обвинению в коммерческом подкупе и изготовлении поддельных документов. Об этом сообщает Следственная служба Минфина Грузии.
По данным ведомства, задержанные работали в центре технического инспектирования и отвечали за проверку автомобилей. Они выдавали сертификаты о прохождении техосмотра неисправным автомобилям, получая от владельцев деньги сверх установленной платы за услугу.
Следствие установило, что в этом техцентре систематически практиковалась незаконная выдача поддельных сертификатов о прохождении ТО. В рамках расследования проводятся дополнительные следственные действия.
Дело возбуждено по статьям 221 и 362 УК Грузии, которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от двух до четырех лет.
