В Поти задержали трех человек за поддельные справки о прохождении техосмотра

17.10.2025 11:23





Трех человек задержали в городе Поти по обвинению в коммерческом подкупе и изготовлении поддельных документов. Об этом сообщает Следственная служба Минфина Грузии.



По данным ведомства, задержанные работали в центре технического инспектирования и отвечали за проверку автомобилей. Они выдавали сертификаты о прохождении техосмотра неисправным автомобилям, получая от владельцев деньги сверх установленной платы за услугу.



Следствие установило, что в этом техцентре систематически практиковалась незаконная выдача поддельных сертификатов о прохождении ТО. В рамках расследования проводятся дополнительные следственные действия.



Дело возбуждено по статьям 221 и 362 УК Грузии, которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от двух до четырех лет.





