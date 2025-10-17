|
Три человека погибли в результате ДТП в Каспском муниципалитете
17.10.2025 15:31
Жертвами автоаварии, произошедшей на дороге в селе Кавтисхеви Каспского муниципалитета, стали три человека.
Как сообщают МВД, расследование ведётся по статье 276 УК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта).
По имеющейся информации, случай произошел вчера вечером.
