Три человека погибли в результате ДТП в Каспском муниципалитете

17.10.2025 15:31





Жертвами автоаварии, произошедшей на дороге в селе Кавтисхеви Каспского муниципалитета, стали три человека.



Как сообщают МВД, расследование ведётся по статье 276 УК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта).



По имеющейся информации, случай произошел вчера вечером.





