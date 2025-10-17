Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Задержаны врачи по обвинению в изготовлении поддельных медицинских справок


17.10.2025   17:41


Служба государственной безопасности Грузии сообщает о задержании трех врачей из Тбилиси, Кутаиси и Батуми по подозрению в подлоге медицинских документов и получении незаконной выгоды. Следствие установило, что медики в сговоре с посредниками выдавали фальшивые справки о состоянии здоровья, которые позволяли гражданам незаконно получить статус лиц с ограниченными возможностями.

В ходе расследования выявлены следующие факты:

- В Тбилиси врач одной из клиник выдал за 3000 лари фиктивное удостоверение инвалида с диагнозом "бронхиальная астма".
- В Батуми посредник передал клиенту поддельную справку о заболевании печени, якобы вызванном гепатитом С, за 9500 лари. Эта фальшивка позволила получить I группу инвалидности.
- В Кутаиси подозреваемый за 3200 лари организовал выдачу поддельных документов об "эпилепсии", включая фальшивые заключения невролога и результаты электроэнцефалографии (ЭЭГ).

Поддельные медицинские документы использовались для получения пенсий и государственных льгот в Агентстве социального обслуживания.


