Задержаны врачи по обвинению в изготовлении поддельных медицинских справок

17.10.2025 17:41





Служба государственной безопасности Грузии сообщает о задержании трех врачей из Тбилиси, Кутаиси и Батуми по подозрению в подлоге медицинских документов и получении незаконной выгоды. Следствие установило, что медики в сговоре с посредниками выдавали фальшивые справки о состоянии здоровья, которые позволяли гражданам незаконно получить статус лиц с ограниченными возможностями.



В ходе расследования выявлены следующие факты:



- В Тбилиси врач одной из клиник выдал за 3000 лари фиктивное удостоверение инвалида с диагнозом "бронхиальная астма".

- В Батуми посредник передал клиенту поддельную справку о заболевании печени, якобы вызванном гепатитом С, за 9500 лари. Эта фальшивка позволила получить I группу инвалидности.

- В Кутаиси подозреваемый за 3200 лари организовал выдачу поддельных документов об "эпилепсии", включая фальшивые заключения невролога и результаты электроэнцефалографии (ЭЭГ).



Поддельные медицинские документы использовались для получения пенсий и государственных льгот в Агентстве социального обслуживания.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





