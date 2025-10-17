|
|
|
Задержаны врачи по обвинению в изготовлении поддельных медицинских справок
17.10.2025 17:41
Служба государственной безопасности Грузии сообщает о задержании трех врачей из Тбилиси, Кутаиси и Батуми по подозрению в подлоге медицинских документов и получении незаконной выгоды. Следствие установило, что медики в сговоре с посредниками выдавали фальшивые справки о состоянии здоровья, которые позволяли гражданам незаконно получить статус лиц с ограниченными возможностями.
В ходе расследования выявлены следующие факты:
- В Тбилиси врач одной из клиник выдал за 3000 лари фиктивное удостоверение инвалида с диагнозом "бронхиальная астма".
- В Батуми посредник передал клиенту поддельную справку о заболевании печени, якобы вызванном гепатитом С, за 9500 лари. Эта фальшивка позволила получить I группу инвалидности.
- В Кутаиси подозреваемый за 3200 лари организовал выдачу поддельных документов об "эпилепсии", включая фальшивые заключения невролога и результаты электроэнцефалографии (ЭЭГ).
Поддельные медицинские документы использовались для получения пенсий и государственных льгот в Агентстве социального обслуживания.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна