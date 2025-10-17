|
Уголовное дело возбуждено против Ираклия Шаишмелашвили, бывшего высокопоставленного сотрудника МВД Грузии
17.10.2025 17:44
В связи с протестом 4 октября арестованы ещё 16 человек. Об этом на брифинге сообщил министр внутренних дел Иванишвили Гека Геладзе. Всего арестованы 62 человека.
По словам Геладзе, уголовные дела возбуждены в отношении ещё двух человек, находящихся за рубежом, один из которых — бывший высокопоставленный сотрудник МВД Ираклий Шаишмелашвили.
«Некоторые обвиняются в призывах к насильственному изменению или свержению конституционного строя Грузии, попытке захвата стратегического объекта, организации и участии в групповом насилии, а некоторые — в насилии в отношении сотрудников правоохранительных органов.
Что касается двух лиц, находящихся за рубежом и в отношении которых возбуждено уголовное дело, то один из них — Ираклий Шаишмелашвили. Он обвиняется в призывах к насильственному изменению конституционного строя и свержению государственной власти», — сказал Геладзе.
Министр внутренних дел Иванишвили заявил, что следственные действия продолжаются «с целью установления других лиц, совершивших преступление, и привлечения их к уголовной ответственности».
