Два человека задержаны за подделку продукции известных брендов


21.10.2025   13:26


В Тбилиси задержали двух человек за производство и продажу поддельных продуктов под известными брендами.

По данным Следственной службы Минфина, в подпольном производстве они изготавливали кофе и сладости, после чего незаконно маркировали их как Raffaello, Jacobs Monarch, Carte Noire и Kinder Schokolade, а затем продавали как оригинальные.

Во время обыска изъяли более 10 000 упаковок поддельного кофе Jacobs Monarch, свыше 2 400 сладостей Raffaello, а также упаковки, формы, штампы, оборудование и просроченные сладости Kinder Schokolade.

Следствие выясняет, где именно реализовывалась поддельная продукция и кто еще был вовлечен в схему.

Обвиняемым грозит от 3 до 5 лет тюрьмы.


