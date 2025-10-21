|
Два человека задержаны за подделку продукции известных брендов
21.10.2025 13:26
В Тбилиси задержали двух человек за производство и продажу поддельных продуктов под известными брендами.
По данным Следственной службы Минфина, в подпольном производстве они изготавливали кофе и сладости, после чего незаконно маркировали их как Raffaello, Jacobs Monarch, Carte Noire и Kinder Schokolade, а затем продавали как оригинальные.
Во время обыска изъяли более 10 000 упаковок поддельного кофе Jacobs Monarch, свыше 2 400 сладостей Raffaello, а также упаковки, формы, штампы, оборудование и просроченные сладости Kinder Schokolade.
Следствие выясняет, где именно реализовывалась поддельная продукция и кто еще был вовлечен в схему.
Обвиняемым грозит от 3 до 5 лет тюрьмы.
