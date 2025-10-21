Правоохранители задержали в административном порядке еще одного активиста

Правоохранители задержали в административном порядке ещё одного активиста Имеду Клдиашвили.



Как сообщил «IPN» его адвокат Борис Челе Куруа, ему неизвестно, в чём конкретно обвиняют Клдиашвили. Однако он предполагает, что Клдиашвили задержали за «искусственное перекрытие дороги».



Точное местонахождение задержанного Куруа неизвестно. По его предположению, суд примет решение о применении к Клдиашвили административного наказания, с большой вероятностью, сегодня же.





