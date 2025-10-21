Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Правоохранители задержали в административном порядке еще одного активиста


21.10.2025   17:01


Правоохранители задержали в административном порядке ещё одного активиста Имеду Клдиашвили.

Как сообщил «IPN» его адвокат Борис Челе Куруа, ему неизвестно, в чём конкретно обвиняют Клдиашвили. Однако он предполагает, что Клдиашвили задержали за «искусственное перекрытие дороги».

Точное местонахождение задержанного Куруа неизвестно. По его предположению, суд примет решение о применении к Клдиашвили административного наказания, с большой вероятностью, сегодня же.


