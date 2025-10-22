Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Задержан бывший президент Национальной федерации гандбола Грузии


22.10.2025   11:54


По факту противоправного присвоения средств при злоупотреблении служебным положением сотрудниками Генеральной прокуратуры Грузии задержан бывший президент Национальной федерации гандбола Грузии Зураб Какабадзе.

Как заявил на брифинге глава Департамента по борьбе с коррупцией Малхаз Капанадзе, следствием было установлено, что, используя свое служебное положение, в 2019-2021 гг., посредством бизнес-карт, принадлежащих федерации и находившихся в его распоряжении, с разных банкоматов им были выведены и противоправно присвоены 464 496 лари, принадлежащие Н(Н)ЮЛ - «Национальная федерация гандбола Грузии», чем федерации был причинен материальный ущерб в особо крупном размере.

В случае доказательства вины, задержанному грозит от 7 до 11 лет лишения свободы.


