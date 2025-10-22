Задержан бывший президент Национальной федерации гандбола Грузии

По факту противоправного присвоения средств при злоупотреблении служебным положением сотрудниками Генеральной прокуратуры Грузии задержан бывший президент Национальной федерации гандбола Грузии Зураб Какабадзе.



Как заявил на брифинге глава Департамента по борьбе с коррупцией Малхаз Капанадзе, следствием было установлено, что, используя свое служебное положение, в 2019-2021 гг., посредством бизнес-карт, принадлежащих федерации и находившихся в его распоряжении, с разных банкоматов им были выведены и противоправно присвоены 464 496 лари, принадлежащие Н(Н)ЮЛ - «Национальная федерация гандбола Грузии», чем федерации был причинен материальный ущерб в особо крупном размере.



В случае доказательства вины, задержанному грозит от 7 до 11 лет лишения свободы.





