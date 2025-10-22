Полиция арестовала журналиста Ираклия Цулая

Полиция арестовала журналиста Ираклия Цулая. Об этом в социальной сети пишет его брат - Габриэль.



«Моего родного брата, журналиста Георгия Цулая, сейчас задержали у дома. Он вел своего несовершеннолетнего ребенка, и во дворе его задержали «из засады», наверное, за перекрытие дороги! Надеюсь, как они повели себя зимой, разбив ему всё лицо, на этот раз так они себя не поведут!



После так называемого «мирного свержения» 4 октября у меня вообще не было желания выходить на улицы, однако «Мечта» вынуждает меня сменить моего брата, и с сегодняшнего дня на акциях буду и я, этим арестом вы получите еще худшие результаты!» – пишет Габриэль Цулая.





