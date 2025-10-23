Сотрудники Службы миграции задержали 20 иностранных граждан

В рамках борьбы с незаконной миграцией, сотрудники Департамента миграции Министерства внутренних дел провели специальное мероприятие по иммиграционному контролю. Об этом сообщает МВД Грузии.



«На основании полученной информации в рамках мероприятия сотрудники департамента проверили конкретные локации с целью выявления иностранных граждан, находящихся в Грузии без законных оснований.



В результате комплексных мероприятий были задержаны 20 иностранных граждан. Среди них — граждане Индии, Пакистана, Бангладеш, Непала, Египта, Иордании, Филиппин и Туркменистана. Было установлено, что они находились на территории страны с нарушением требований закона Грузии «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства».



В настоящее время указанные лица размещены в центре временного содержания Департамента миграции. Проводятся соответствующие процедуры для их выдворения из страны.



Департамент миграции регулярно осуществляет специальные мероприятия по иммиграционному контролю с целью обеспечения эффективного исполнения закона Грузии «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства»», — говорится в сообщении МВД.







