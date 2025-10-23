|
В Кахети в результате отравления грибами скончался один человек
23.10.2025 12:26
В Кахети в результате отравления грибами скончался один человек. Пациент был госпитализирован в Телавскую реферальную больницу с тяжёлой интоксикацией, врачам не удалось его спасти.
Инцидент произошёл несколько дней назад.
Стабильно тяжёлое состояние здоровья супруги умершего. Она проходит лечение в отделении интенсивной терапии.
По существующей информации, за последние десять дней в Телавскую реферальную больницу с интоксикацией из-за грибов попали до 20 граждан. Врачи обращаются к населению с призывом к бдительности.
