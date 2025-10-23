Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Кахети в результате отравления грибами скончался один человек


23.10.2025   12:26


В Кахети в результате отравления грибами скончался один человек. Пациент был госпитализирован в Телавскую реферальную больницу с тяжёлой интоксикацией, врачам не удалось его спасти.

Инцидент произошёл несколько дней назад.

Стабильно тяжёлое состояние здоровья супруги умершего. Она проходит лечение в отделении интенсивной терапии.

По существующей информации, за последние десять дней в Телавскую реферальную больницу с интоксикацией из-за грибов попали до 20 граждан. Врачи обращаются к населению с призывом к бдительности.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна