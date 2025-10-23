В Кахети в результате отравления грибами скончался один человек

23.10.2025 12:26





В Кахети в результате отравления грибами скончался один человек. Пациент был госпитализирован в Телавскую реферальную больницу с тяжёлой интоксикацией, врачам не удалось его спасти.



Инцидент произошёл несколько дней назад.



Стабильно тяжёлое состояние здоровья супруги умершего. Она проходит лечение в отделении интенсивной терапии.



По существующей информации, за последние десять дней в Телавскую реферальную больницу с интоксикацией из-за грибов попали до 20 граждан. Врачи обращаются к населению с призывом к бдительности.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





