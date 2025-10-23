Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Два человека задержаны за мошенничество на сделках с недвижимостью


23.10.2025   12:33


Двух человек задержали в Батуми по обвинению в мошенничестве на сделках с недвижимостью. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.

Задержанные – мужчины в возрасте 45 и 46 лет. Следствие установило, что в разное время они обманным путем заключали договоры купли-продажи, и таким образом присвоили более 148 тыс. долларов граждан, заинтересованных в покупке недвижимости.

Следствие продолжается по частям 2 и 3 статьи 180 УК Грузии – мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Это преступление наказывается лишением свободы на срок до 9 лет.


