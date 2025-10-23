Два человека задержаны за мошенничество на сделках с недвижимостью

23.10.2025 12:33





Двух человек задержали в Батуми по обвинению в мошенничестве на сделках с недвижимостью. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.



Задержанные – мужчины в возрасте 45 и 46 лет. Следствие установило, что в разное время они обманным путем заключали договоры купли-продажи, и таким образом присвоили более 148 тыс. долларов граждан, заинтересованных в покупке недвижимости.



Следствие продолжается по частям 2 и 3 статьи 180 УК Грузии – мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Это преступление наказывается лишением свободы на срок до 9 лет.





