Уголовные обвинения предъявлены девушке, которая забралась на машину полиции

23.10.2025





Молодая женщина, которая в ходе вчерашней акции забралась на полицейский автомобиль, может провести в заключении до одного года.



«Касательно молодой женщины, которая не подчинилась законному призыву правоохранителей, забралась на автомобиль патрульной полиции и оскорбила представителей правоохранительных органов, их честь и мундир, а также общество — она обвиняется по статье 239 УК Грузии — хулиганство», — сказано в заявлении МВД.



По данной статье предусмотрены разные наказания — от исправительных работ и домашнего ареста до тюремного заключения сроком на год.





