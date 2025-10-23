Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Уголовные обвинения предъявлены девушке, которая забралась на машину полиции


23.10.2025   16:14


Молодая женщина, которая в ходе вчерашней акции забралась на полицейский автомобиль, может провести в заключении до одного года.

«Касательно молодой женщины, которая не подчинилась законному призыву правоохранителей, забралась на автомобиль патрульной полиции и оскорбила представителей правоохранительных органов, их честь и мундир, а также общество — она обвиняется по статье 239 УК Грузии — хулиганство», — сказано в заявлении МВД.

По данной статье предусмотрены разные наказания — от исправительных работ и домашнего ареста до тюремного заключения сроком на год.


