Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Батуми третий раз признан лучшим круглогодичным туристическим направлением Европы


23.10.2025   18:40


На церемонии World Travel Awards Батуми вновь получил звание «ведущего туристического направления Европы четырех сезонов» — уже третий раз подряд.

Международный аэропорт Батуми, управляемый компанией TAV Georgia, демонстрирует стабильный рост спроса на свои услуги.

Согласно данным за первые три квартала 2025 года, пассажиропоток в аэропорту увеличился на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 90% — по сравнению с допандемийным уровнем.

Рекордный показатель был зафиксирован в августе 2025 года: впервые за всю историю существования аэропорта он обслужил более 200 000 пассажиров за месяц — всего 213 636 человек.

Историческим днем стал 24 августа 2025 года, когда аэропорт принял и отправил 35 рейсов, пропустив через терминал более 9 000 пассажиров за сутки.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна