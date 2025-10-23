Батуми третий раз признан лучшим круглогодичным туристическим направлением Европы

На церемонии World Travel Awards Батуми вновь получил звание «ведущего туристического направления Европы четырех сезонов» — уже третий раз подряд.



Международный аэропорт Батуми, управляемый компанией TAV Georgia, демонстрирует стабильный рост спроса на свои услуги.



Согласно данным за первые три квартала 2025 года, пассажиропоток в аэропорту увеличился на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 90% — по сравнению с допандемийным уровнем.



Рекордный показатель был зафиксирован в августе 2025 года: впервые за всю историю существования аэропорта он обслужил более 200 000 пассажиров за месяц — всего 213 636 человек.



Историческим днем стал 24 августа 2025 года, когда аэропорт принял и отправил 35 рейсов, пропустив через терминал более 9 000 пассажиров за сутки.





