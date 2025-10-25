Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Задержанному родственнику экс-главы СГБ избрано заключение


25.10.2025   18:35


В качестве меры пресечения Андрия Лилуашвили, задержанному по факту легализации незаконных доходов в особо крупном размере, избрано заключение под стражу.

Решение вынесла судья Тбилисского городского суда Нана Шаматава.

Сегодняшний процесс, на котором обсуждался вопрос избрания меры пресечения двоюродному брату Григола Лилуашвили - Андрия Лилуашвили, прошел в закрытом для СМИ режиме.

Прокуратура ходатайствовала о применении в качестве меры пресечения задержанному заключения, а защита – оставить без меры пресечения. Однако суду предложили в качестве альтернативы залог.

Андрия Лилуашвили не признаёт предъявленное обвинение.

Для справки, Андрия Лилуашвили предъявленно обвинение по статье 194 УК Грузии, которая предусматривает в виде наказания от 9 до 12 лет лишения свободы.


