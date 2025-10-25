Задержанному родственнику экс-главы СГБ избрано заключение

25.10.2025 18:35





В качестве меры пресечения Андрия Лилуашвили, задержанному по факту легализации незаконных доходов в особо крупном размере, избрано заключение под стражу.



Решение вынесла судья Тбилисского городского суда Нана Шаматава.



Сегодняшний процесс, на котором обсуждался вопрос избрания меры пресечения двоюродному брату Григола Лилуашвили - Андрия Лилуашвили, прошел в закрытом для СМИ режиме.



Прокуратура ходатайствовала о применении в качестве меры пресечения задержанному заключения, а защита – оставить без меры пресечения. Однако суду предложили в качестве альтернативы залог.



Андрия Лилуашвили не признаёт предъявленное обвинение.



Для справки, Андрия Лилуашвили предъявленно обвинение по статье 194 УК Грузии, которая предусматривает в виде наказания от 9 до 12 лет лишения свободы.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





