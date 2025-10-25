|
Задержанному родственнику экс-главы СГБ избрано заключение
25.10.2025 18:35
В качестве меры пресечения Андрия Лилуашвили, задержанному по факту легализации незаконных доходов в особо крупном размере, избрано заключение под стражу.
Решение вынесла судья Тбилисского городского суда Нана Шаматава.
Сегодняшний процесс, на котором обсуждался вопрос избрания меры пресечения двоюродному брату Григола Лилуашвили - Андрия Лилуашвили, прошел в закрытом для СМИ режиме.
Прокуратура ходатайствовала о применении в качестве меры пресечения задержанному заключения, а защита – оставить без меры пресечения. Однако суду предложили в качестве альтернативы залог.
Андрия Лилуашвили не признаёт предъявленное обвинение.
Для справки, Андрия Лилуашвили предъявленно обвинение по статье 194 УК Грузии, которая предусматривает в виде наказания от 9 до 12 лет лишения свободы.
