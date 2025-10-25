Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Полиция задержала еще двоих по обвинению в перекрытии улицы


25.10.2025   18:37


По существующей информации, за искусственное перекрытие дороги во время вчерашней акции протеста на проспекте Руставели, правоохранители задержали ещё два лица - активистку Ану Ломидзе и оператора «Формулы» Нику Патарая.

По этому поводу написала на своей странице в Facebook и адвокат Марика Аревадзе.

Согласно сложившейся практике, Тбилисский городской суд рассмотрит вопрос об административном наказании сегодня же.


