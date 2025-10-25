Полиция задержала еще двоих по обвинению в перекрытии улицы

25.10.2025 18:37





По существующей информации, за искусственное перекрытие дороги во время вчерашней акции протеста на проспекте Руставели, правоохранители задержали ещё два лица - активистку Ану Ломидзе и оператора «Формулы» Нику Патарая.



По этому поводу написала на своей странице в Facebook и адвокат Марика Аревадзе.



Согласно сложившейся практике, Тбилисский городской суд рассмотрит вопрос об административном наказании сегодня же.





