Задержаны бывшие руководители Фонда муниципального развития

26.10.2025





Formula TV сообщает, что бывшие руководители Фонда муниципального развития — Давид Табидзе, Георгий Цибадзе и Тамар Кардава — были задержаны по делу Lagi Capital Ltd.



Табидзе был исполнительным директором Фонда, когда следственное управление обвинило компанию в получении 9 мл лари, переданных в качестве аванса из фонда.



Добавим, месяц назад финансовая полиция задержала двух человек по делу Lagi Сapital за мошенническое присвоение крупной суммы денег и легализацию незаконных доходов, в том числе Бесика Бердзенишвили — директора одной из компаний.



По данным следственной службы Минфина Грузии, ООО «Лаги Капитал» выиграло 11 тендеров, объявленных Фондом муниципального развития, которые предусматривали реконструкцию 30 детских садов, однако строительные работы ни на одном из объектов не были завершены. Не было построено и 4 школы, что компания обязалась сделать по соглашению с Агентством по развитию образовательной и научной инфраструктуры.



Источник: SOVA

