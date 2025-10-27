За два месяца в Грузии выявлено 629 случаев незаконной охоты

С начала охотничьего сезона Департамент экологического надзора зафиксировал по всей стране 629 нарушений, связанных с незаконной охотой и нарушением установленных правил. Из них 37 случаев зарегистрировано в Аджарии.



Из общего числа нарушений 566 касаются охоты с использованием запрещённого оружия или методов. По данным экологов, в Аджарии также были случаи применения самодельных звуковых приманок (манков). Всего по стране с начала сезона изъято 558 таких устройств.



Кроме того, выявлены охотники, которые не оплатили лицензионный сбор, а также случаи охоты в пределах муниципалитетов, где это законом запрещено. В двух случаях материалы переданы в следственные органы, поскольку налицо признаки уголовного преступления.



Наибольшее число фактов незаконной охоты зарегистрировано в следующих регионах:



Самегрело-Земо Сванети – 235 случаев



Гуриа – 82



Имерети – 77



Квемо-Картли – 56



Мцхета-Мтианети – 48



Шида-Картли – 45



Аджария – 37



Самцхе-Джавахети – 22



Кахети – 13



Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 5



Также в Тбилиси выявлено 9 нарушений (за период с 23 августа по 23 октября).



В ряде случаев нарушители незаконно добыли животных, занесённых в Красную книгу: убито 1 медведь, 1 косуля, 3 фазана, 3 тетерева и 9 перепёлок.





