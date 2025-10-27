Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
За два месяца в Грузии выявлено 629 случаев незаконной охоты


27.10.2025   16:33


С начала охотничьего сезона Департамент экологического надзора зафиксировал по всей стране 629 нарушений, связанных с незаконной охотой и нарушением установленных правил. Из них 37 случаев зарегистрировано в Аджарии.

Из общего числа нарушений 566 касаются охоты с использованием запрещённого оружия или методов. По данным экологов, в Аджарии также были случаи применения самодельных звуковых приманок (манков). Всего по стране с начала сезона изъято 558 таких устройств.

Кроме того, выявлены охотники, которые не оплатили лицензионный сбор, а также случаи охоты в пределах муниципалитетов, где это законом запрещено. В двух случаях материалы переданы в следственные органы, поскольку налицо признаки уголовного преступления.

Наибольшее число фактов незаконной охоты зарегистрировано в следующих регионах:

Самегрело-Земо Сванети – 235 случаев

Гуриа – 82

Имерети – 77

Квемо-Картли – 56

Мцхета-Мтианети – 48

Шида-Картли – 45

Аджария – 37

Самцхе-Джавахети – 22

Кахети – 13

Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 5

Также в Тбилиси выявлено 9 нарушений (за период с 23 августа по 23 октября).

В ряде случаев нарушители незаконно добыли животных, занесённых в Красную книгу: убито 1 медведь, 1 косуля, 3 фазана, 3 тетерева и 9 перепёлок.


